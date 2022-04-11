«Каждый день читаю сводки»: Литвинова оставила в России пожилую маму и теперь не находит покоя

Рената Литвинова призналась, что в Европе ей живется не сладко.

Ренате Литвиновой, уезжая из России в Европу, пришлось оставить дома пожилую маму. Сделала это актриса с тяжелым сердцем, о чем рассказала в своем телеграме.

Сейчас Рената Литвинова пребывает в Париже, где проходит какое-то лечение. Звезда не сообщает подробностей, но регулярно показывает своим фолловерам фото из больничной палаты.

Также звезда интригует почитателей кадрами из театра. Многие любопытствуют, на нашла ли их любимица работу во Франции. Но Рената на этот счет пока предпочитает молчать.

Литвинова рассказала, как гуляя по Парижу, она увидела голубей, которые напомнили ей московских птиц из прошлой московской жизни. И от них вновь всколыхнулась душа. Находясь здесь, где «кафе и кофе», она все равно не может не беспокоиться о тех, кого оставила.

«Каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого… А моя родная мама и много кто ждут меня в Москве…» — встревожилась Литвинова.

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