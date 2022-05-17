«Каждый живет своей жизнью»: Саша Черно из «Дома-2» заговорила о проблемах в семье

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян больше трех лет живут в браке. Но за это время пока не смогли притереться друг к другу.

Пару постоянно раздирают противоречия. Саша Черно и Иосиф Оганесян периодически делают в Сети заявления о том, что их семейная жизнь находится под угрозой.

Саша Черно, например, сообщила, что она и Иосиф живут каждый своей жизнью.

«Йося вчера написал, что у нас сложный период. На самом деле, он у нас уже давно. Просто каждый живет своей жизнью, и никто ничего решать не хочет. Надоело. Хотя два дня разговариваем без претензий и спокойно – это уже прогресс», — поделилась Саша Черно в микроблоге.

Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян воспитывают сына Стефана. Мальчику летом исполнится два года.

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