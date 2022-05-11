«У нас особенная любовь»: Саша Черно закружилась в танце с маленьким сыном Стефаном

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно росла без любви и заботы мамы. Женщина не интересовалась дочкой, отдав ее на воспитание своей маме.

Помня о том, как в детстве ей не хватало общения и внимания родительницы, Саша Черно старается окружить любовью своего сына Стефана. Она не хочет, чтобы малыш хотя бы на секунду почувствовал то, что пережила в детстве сама Саша Черно.

Экс-участница «Дома-2» буквально растворяется в любви к сыну.

В телеграм-канале Саша Черно поделилась трогательным видео. В кадре она предстала с сыном на руках. Саша Черно кружит подросшего Стефана в танце, одновременно целуя и обнимая малыша. Мальчик в ответ тоже с нежностью льнет к своей маме.

«У нас особенная любовь», — подписала видео Саша Черно.

Напомним, грядущим летом сыну Саши Черно и Иосифа Оганесяна Стефану исполнится два года.

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