«Стала красоткой»: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» дерзнула накрасить губы ярко-красной помадой

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в последнее время активно собирает комплименты, на которые не скупятся ее поклонники.

Во-первых, Саша Черно избавилась от пятидесяти килограммов. Ее фигура стала заметно стройнее, наряды более стильными и облегающими. И за это Сашу Черно не устают хвалить ее преданные фанаты.

А во-вторых, Саша Черно начала экспериментировать с макияжем. На видео, которым она поделилась в своем телеграм-канале, Саша Черно предстала с ярко-красной помадой на губах.

«Мне кажется, или очень идет красная помада?» — поинтересовалась Саша Черно мнением своей аудитории.

Аудитория не подвела и дала реакцию, на которую Саша Черно и рассчитывала.

«Да, тоже заметила, вам очень идет красная помада, милашка такая», «Шикарно! Саша, вам идет такой цвет», «Саша, ты стала красоткой», — высказались поклонники Саши Черно.

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