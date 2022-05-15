«Победу отдали из жалости»: муж Саши Черно из «Дома-2» Иосиф Оганесян высказался о результатах «Евровидения»

Экс-участник проекта Иосиф Оганесян заявил, что итоги музыкального конкурса ни для кого не стали сюрпризом, они были слишком очевидными.

Бывший участник «Дома-2» Иосиф Оганесян счел своим долгом дать оценку результатам музыкального конкурса «Евровидение – 2022», победу на котором одержала группы из Украины Kalush Orchestra.

«Сенсации на «Евровидении» не произошло. К чему нужно было делать «Евровидение», когда всем было очевидно, что победу отдадут Украине. Похожая ситуация была в 2016-м году, когда первое место отдали Украине, хотя было очевидно, что Лазарев победил», — написал в телеграм-канале Иосиф Оганесян.

Муж Саши Черно добавил, что «Евровидение» уже давно превратился в состязание, где определяющим фактором стали не вокальные данные участников, а политическая ситуация в мире.

«Обидно, что из-за политики конкурс превратился в шахматную доску для вышестоящих. Я не против победы Украины на «Евровидении», а против подачек. Не люблю, когда из жалости отдают победу», — заключил Иосиф Оганесян.

Напомним, Россия в этом году на «Евровидении» не присутствовала. Нашу страну отстранили не только от участия, но и от возможности голосовать за музыкантов.

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