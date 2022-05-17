«Надеюсь, это решение верное»: Ермакова ушла из «Дома-2» с женихом, который бросил ее перед свадьбой

Впрочем, Надя Ермакова уже не раз возвращалась на проект.

38-летнюю участницу проекта «Дом-2» Надю Ермакову недавно бросил пред самой свадьбой 23-летний жених Даниэль Чистов. Ему не понравилось, как она вела себя на одной из вечеринок и заявил, что не видит с ней будущего.

В итоге парочка все-таки воссоединилась и отправилась в Турцию, куда купили путевки ранее для начала медового месяца. Там влюбленные окончательно помирились и приняли для себе серьезное решение – уйти с телепроекта и начать строить отношения вне камер. Об этом Надя Ермакова рассказала в свое телеграме.

«Ну вот и все! Пока «Дом-2», здравствуй, новая глава моей жизни! Надеюсь, это решение верное. С сегодняшнего дня мы с Даниэлем больше не участники проекта! Уходить всегда грустно, я люблю этот проект и желаю ему любви и только новых интересных героев, которые будут лучше нас! Если б не «Дом-2» мы бы с Даниэлем никогда не познакомились, спасибо этому месту, как бы не ругали все «Дом-2», любовь здесь есть и всегда нужно следовать за своими чувствами. Всех люблю», — попрощалась Ермакова.

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