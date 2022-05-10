«Как мне живется с альфонсом?»: Ермакова решилась ответить на вопрос, с которым ее достали поклонники

Звезда «Дома-2» 38-летняя Надежда Ермакова рассталась со своим 23-летним женихом Даниэлем Чистовым буквально за несколько дней до свадьбы. Ему не понравилось, как она вела себя на одной из вечеринок и заявил, что не видит с ней будущего.

Между тем некоторые поклонники уверены, что это лишь повод для того, чтобы разорвать отношения, уж больно возраст разный у участников знаменитого проекта.

В итоге после разлуки Надя и Даниэль оказались вместе в Турции, куда планировали улететь в свадебное путешествие, немало удивив фолловеров. Подписчики Ермаковой завалили ее вопросами, требуя объяснить свое поведение. В итоге Надя провела стрим с подписчиками.

«Многие спрашивают: как мне живется с альфонсом? Отвечаю: Даниэль не альфонс и я никогда за него нигде не платила! Траты на свадьбу были совместными. Путевку оплатил он, это было его предложением, а я согласилась. Терять все равно уже нечего, а деньги — дело наживное!» — сказала Надя Ермакова.

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