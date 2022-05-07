«Сегодня была бы свадьба»: Надежда Ермакова из «Дома-2» рассказала, что у нее происходит с женихом

Надежда Ермакова из «Дома-2» изрядно понервничала все последние недели. У нее шли приготовления к свадьбе, но в итоге церемония не состоялась – жених отказался вести ее под венец в самый последний момент.

Сейчас Ермакова улетела в отпуск в Турцию. Вместе с бойфрендом. Она, как оказалось, его простила, и они решили начать все сначала. Пара уже побывала у психолога, а теперь залечивает раны на берегу Средиземного моря.

«Сегодня у нас была бы свадьба… Вопрос болезненный и пока не восстановимся решили его не поднимать! Я понимаю, вы все пишете, «как можно простить отмену свадьбы» или обижаетесь на не отвеченные звонки и смс. Но сейчас мне лучше вдали от всех! Хочешь понять, что хочется на самом деле, просто уедь подальше и прислушайся к себе! Мы решили попробовать все сохранить и простить обиды», — рассказала в Telegram звезда реалити.

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