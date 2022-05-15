«Вселенская наглость!»: Юлия Салибекова возмущена поступком отца Тиграна, требующего деньги за квартиру

Скандалы в семье Салибековых не утихают. В конфликт открыто вмешиваются родители Тиграна Салибековых.

Шокированная поступком бывшего свекра, Юлия Салибекова записала видео, в котором рассказала, что натворил отец Тиграна.

«На прошлой неделе я выиграла суд, согласно которому квартира Баграта остается нам. Но мой свекор, который думает, что никто ничего не узнает, вчера атаковал людей, которые живут в этой квартире. Вынуждал их платить деньги ему, а не мне», — поделилась Юлия Салибекова.

Она добавила, что шокированные жильцы позвонили и все рассказали ей. Салибекова призвала жителей города Моздок, где живут родители Тиграна, повлиять на эту семью.

В который раз Юлия напомнила, что ей предстоит одной растить троих детей, рожденных в браке с Тиграном Салибековым.

«Вы, Виталий Николаевич, у внуков изо рта деньги забираете. Это не ваша квартира, не вы ее покупали, не вы ремонтировали, не вам ее сдавать. В договоре вообще вас нет. Если будете продолжать атаковать людей, мне придется написать заявление в полицию. Такой вселенской наглости я не видела. Каждое ваше действие, направленное против меня, будет обнародовано. Как я поняла, вы боитесь моего слова, но меня вы хотите сожрать. Не будет так! И не говорите потом, что я лью грязь. Грязь – это ваши поступки. Вы живете и поступаете грязно, поэтому другого сказать о вас невозможно», — заключила Юлия Салибекова.

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