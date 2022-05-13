«Никаких проклятий насылать не буду»: Юлия Салибекова пришла на «Дом-2» поговорить с избранницей Тиграна

Юлия Салибекова после прихода бывшего мужа на «Дом-2» вновь появилась на Лобном. На этот раз ее интересовала новая пассия Тиграна Салибекова Юлия Белая.

Мать троих детей сразу взяла быка за рога. Она обратилась к Белой с просьбой повлиять на Тиграна и уговорить его не забирать квартиру у сына Баграта.

«Я пришла поговорить с Юлей. Как видишь, я не убивающаяся от горя женщина, рвущая на себе волосы. Никаких проклятий я на тебя насылать не буду. Я твоего нового бойфренда отпустила. Буду благодарна, если ты чисто по-женски повлияешь на него. Может, ты своей красотой и лаской убедишь его не забирать у сына квартиру», — обратилась Салибекова к Белой.

Тигран Салибеков возмутился тем, что мать троих его детей ходит за ним по пятам.

«Когда ты оставишь меня в покое? Я плохой и ужасный, я тиран», — обратился он к Юле Салибековой.

Кстати, суд по квартире он проиграл. Неужели влияние Юлии Белой на Тиграна столь велико?

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