«Главное – чтобы вы не возвращались»: Шахназаров публично обратился к Макаревичу

Известный журналист Михаил Шахназаров отреагировал на слова Андрея Макаревича об оставшихся в России артистах.

Журналист Михаил Шахназаров внимательно следит за уехавшим в Израиль Андреем Макаревичем. Лидер группы «Машина времени» часто позволяет себе критические высказывания о своих коллегах, оставшихся в России и поддерживающих проводимую политику.

На днях Андрей Макаревич прокомментировал отъезд в Израиль Максима Леонидова, отметив, что места покидающих Россию начали занимать другие артисты.

Эта фраза зацепила Михаила Шахназарова и в рамках своего шоу «Шах и мат» он записал видеообращение к Андрею Макаревичу. Фразы звучали довольно хлесткие.

«Андрей Вадимович, места можно занять за прилавком. Россия же для вас прилавок. А по поводу того, что артисты разъехались… Ну, не все. У нас осталось много профессионалов. Теперь они будут, молодых-то вы не пускали. У вас же своя тусовочка, которая оборону заняла и все — никого другого. Все будет — главное, чтобы вы не возвращались. И вот это ваше самомнение, мол, вы артист, а все остальные — говно… Словом, надеюсь, больше не вернетесь», — высказался Михаил Шахназаров.

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