«Я не считаю, что кто-то предал родину»: Макаревич высказался об уехавших из России звездах

Сам музыкант уже давно обитает в Израиле.

Певец Андрей Макаревич заявил, что не считает предателями артистов, которые в последние месяцы уехали из России.

«Я не считаю, что кто-то предал родину». Андрей Макаревич

При этом сам певец заметил, что из-за сложившейся ситуации он лишен возможности строить какие-то долгосрочные планы. По его словам, неизвестно, куда приведет дорожка, по которой движется наша страна, сообщает «Абзац» в своем телеграм-канале.

Напомним, что Россию в последнее время покинули некоторые звезды. Андрей Макаревич один из них. При этом он уже не раз негативно отзывался о родной стране и ее жителях.

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