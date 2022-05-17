Парфенов, Смехов, Макаревич: Омаров представил спикеров «Форума свободной культуры» в Тель-Авиве

Бизнесмен в шутку заявил, что такое мероприятие нельзя пропустить.

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграме» представил спикеров «Форума свободной культуры». Мероприятие проходит в столице Израиля Тель-Авиве с 16 по 20 мая.

Среди гостей, надо признать, можно увидеть очень интересных персонажей. Так, там присутствует известный журналист и телеведущий Леонид Парфенов, актер Вениамин Смехов, музыкант Андрей Макаревич, а также еще несколько известных личностей: певец Борис Гребенщиков, писательница Людмила Улицкая и некоторые другие.

«Не пропустите», — заявил в шутку Курбан Омаров, сделав явный намек на примерные темы обсуждения.

Напомним, что Андрей Макаревич уже давно обосновался в Израиле. При этом певец не раз слал проклятья в адрес россиян. А вот некоторые из уехавших в Израиль личностей свою позицию ранее не обозначали.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.