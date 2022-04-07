«Ему американские внуки важнее, чем народ»: Лоза ответил Макаревичу после слов о россиянах

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro ответил коллеге Андрею Макаревичу, который ранее нелестно высказался о россиянах.

«У Макаревича свое мнение, у меня – свое. У нас же демократическая страна. Макаревич не хочет потерять связь с внуками. Каждый живет своей собственной жизнью. Очень некрасиво он сказал, но считает, что имеет на это право. Ему американские внуки важнее, чем народ, который ему дает возможность зарабатывать. Только и всего». Юрий Лоза

Как отметил Лоза, Макаревич придерживается американской точки зрения, что все россияне — варвары. «Это же не наша точка зрения. Они обвиняют нас во всех смертных грехах, а Макаревич им подыгрывает. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Макаревич выбрал себе другую страну проживания. Ну почему бы нет? Но давайте все-таки будем более терпимее. Не будем им уподобляться. Макаревич обзывается, а мы не будем. Скажем так, как Путин когда-то сказал: «Кто обзывается, тот сам так и называется». Видите, как красиво. Нам же президент все подсказал», — заметил Юрий Лоза.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что видит тявканье по поводу уехавших звезд. «Это Россия уехала от вас… (ругательство). Потому что Россия они, а не вы», — заявил певец.

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