Милота: жена Игоря Вдовина Елена Николаева показала хохочущего сына

Ведущая телеканала «Россия-1» Елена Николаева в день празднования Пасхи поделилась в соцсетях новым снимком, на котором запечатлена с сыном Александром.
Малыш и его мама возлежат на кровати, застланной пестрым покрывалом и украшенной подушками.
В кадре запечатлено, как Елена играет с сыном, щекоча ему животик. В ответ Александр весело хохочет.
Под фото с малышом Елена Николаева призналась, что в этом году совершенно не готовилась праздновать Пасху.
«Впервые, кажется, не красили яйца, не пекли куличи. А взялись было — сварить в луковой шелухе да с веточкой петрушки. Но — нет. Не из-за лени. Так», — поделилась Елена Николаева.
Напомним, сын телеведущей Елены Николаевой и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина появился на свет 21 декабря 2021 года. Малыш стал первенцем пары.
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