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В восточном стиле: Елена Николаева похвасталась интерьером особняка, построенным для нее Игорем Вдовиным

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева поделилась снимками, запечатлевшими уютные моменты.

В восточном стиле: Елена Николаева похвасталась интерьером особняка, построенным для нее Игорем Вдовиным
Елена Николаева. Фото: соцсети

Телеведущая Елена Николаева и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин провели несколько дней, путешествуя по Узбекистану.

Сейчас пара уже вернулась в Москву и наслаждается тишиной и покоем в загородном доме, который Игорь Вдовин построил не так давно для молодой жены и сына.

Елена Николаева поделилась в микроблоге снимками, на которых показала интерьер гостиной.

Здесь есть камин для обогрева, ковер в восточном стиле и всевозможные интерьерные вещи, которые свидетельствуют о любви хозяев дома к восточному колориту.

Елена Николаева показала интерьер гостиной
Елена Николаева показала интерьер гостиной. Фото: соцсети

Подписчики Елены Николаевой признались, что восхищены гостиной, оформленной, как восточная шкатулка.

«Великолепный дизайн», «У вас дома преобладает восточный стиль, который очень интересен в Московском регионе», «Сколько милых деталей, на которых хочется задержаться глазу», — высказались в Сети.

Интерьер гостиной дома Елены Николаевой и Игоря Вдовина
Интерьер гостиной дома Елены Николаевой и Игоря Вдовина. Фото: соцсети
Елена Николаева показала интерьер в восточном стиле.
Елена Николаева показала интерьер в восточном стиле. Фото: соцсети

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дизайнЕлена НиколаеваИгорь Вдовининтерьерновый домособняк