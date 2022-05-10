В восточном стиле: Елена Николаева похвасталась интерьером особняка, построенным для нее Игорем Вдовиным

Телеведущая Елена Николаева и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин провели несколько дней, путешествуя по Узбекистану.

Сейчас пара уже вернулась в Москву и наслаждается тишиной и покоем в загородном доме, который Игорь Вдовин построил не так давно для молодой жены и сына.

Елена Николаева поделилась в микроблоге снимками, на которых показала интерьер гостиной.

Здесь есть камин для обогрева, ковер в восточном стиле и всевозможные интерьерные вещи, которые свидетельствуют о любви хозяев дома к восточному колориту.

Подписчики Елены Николаевой признались, что восхищены гостиной, оформленной, как восточная шкатулка.

«Великолепный дизайн», «У вас дома преобладает восточный стиль, который очень интересен в Московском регионе», «Сколько милых деталей, на которых хочется задержаться глазу», — высказались в Сети.

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