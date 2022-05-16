«Я тут»: Анастасия Волочкова сообщила, в какой стране находится

Звезда балета Анастасия Волочкова решила сделать паузу в череде насыщенных событиями дней и устроить себе отдых.

46-летняя дива упорхнула из России на некоторое время. В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком. В кадре она предстала в боди на террасе виллы, выходящей к морю.

«Я тут», — сообщила Анастасия Волочкова.

Балерина предпочла не уточнять, в какой именно стране она находится. Но, глядя на пейзаж, становится очевидным, что это не обожаемые Волочковой Мальдивы, а всего лишь соседняя с Россией Турция.

Впрочем, и там сейчас гораздо лучше, чем в холодной Москве.

Поклонники пожелали Анастасии Волочковой прекрасного отдыха, подозревая, что улетела она в Турцию не одна, а в компании очередного мужчины.

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