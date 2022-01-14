Рыжие бестии: сестры-близнецы из «Дома-2» Колисниченко и Салибекова перекрасили волосы в огненный цвет

Катя Колисниченко и Юлия Салибекова решились на кардинальное преображение и теперь у них одинаковые прически.

Сестры-близнецы, бывшие участницы «Дома-2» Катя Колисниченко и Юля Салибекова поразили своих подписчиков кардинальным преображением, на которое решились обе.

И Катя, и Юля перекрасили волосы в рыжий цвет. А Юля Салибекова еще и сделала каре, как у сестры. И теперь они стали абсолютно одинаковыми.

«Да! Я ментально открепилась от старых убеждений и ошибок! Я больше никогда не буду черной! Поняла, как здорово меняться! Спасибо тебе, моя сестричка, что поддержала меня даже в этом», — написала в микроблоге Юлия Салибекова.

Она призналась, что преображение помогло ей взглянуть на себя с другой стороны. А после ссоры с мужем Тиграном Салибековым перемены в образе стали еще и способом вдохнуть в себя новые силы.

«Я в восторге! Это впервые в моей жизни! — не может сдержать эмоций Юля Салибекова. — Никогда раньше не красила волосы в другой цвет, не убирала длину. И поняла, что моя женственность и красота, это не длина волос, а это огонек внутри меня! Это я! Эмоции через край!»

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