«Сделала поступок, отказалась с ним работать»: Васильева раскрыла причину конфликта с Райхельгаузом

По словам актрисы, это было бы лицемерием, если она продолжила у него играть.

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским раскрыла причину конфликта с худруком Театра «Школа современной пьесы» Иосифом Райхельгаузом.

«Я не согласна с Райхельгаузом. Считала лицемерием, что у него играю. Но я сделала поступок. Отказалась с ним работать. У меня позиция есть, а у человека противоположная на сто процентов позиция. Мы поругались из-за Украины. Я бы так не завелась, если бы он не сказал: «Вам еще привезут ваших детей в гробах, а я буду радоваться». Татьяна Васильева

Как отметила Татьяна Васильева, это его позиция. «Он ничего не сделал плохого. Я в ужасе была. Такая у него позиция. Он сам одессит. Он неравнодушен к этому. У него сразу истерики. Говорит, что я что-то не понимаю и не права», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что Татьяна Васильева – народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет.

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