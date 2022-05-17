«Она поступила как свинья, наевшись желудей досыта»: Васильева попросила Хаматову не возвращаться

По словам звезды, у нас в стране много талантов, кто заменит эту актрису.

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским попросила свою коллегу Чулпан Хаматову никогда не возвращаться в Россию.

«Я не хочу, чтобы она возвращалась. Останусь при своем мнении, потому что она поступила как свинья. Как свинья, наевшись желудей досыта. Басня такая. Это свинство. Обожаемый народом человек, который в «Современнике» играл все роли. Я понимаю, что она талант. Но у нас много в стране талантов. Я могу сосчитать по пальцам, сколько людей востребованы и сколько невостребованные будучи талантливыми. И им очень повезло». Татьяна Васильева

Как заметила Татьяна Васильева, Чулпан Хаматова откровенно плюнула в родную страну. «Где ее преподнесли народу и народ ее полюбил. И плюнуть на этот народ. Снималась из одного фильма в другой. И сказать, что стыдно. Я знаю других актрис, которые покруче. Они сидят и ждут своего часа. Они могут его не дождаться», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. При этом она заявила, что готова отказаться от звания народной артистки России.

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