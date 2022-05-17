«Воздержавшиеся – это потенциальные предатели»: Татьяна Васильева высказалась о «молчунах»

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским высказалась о тех, кто воздержался в связи с последними событиями на Украине.
«Воздержавшиеся — это потенциальные предатели. Они примкнут, когда здесь что-то наладится. Я не знаю, чего им не хватало».
По словам Татьяны Васильевой, ее жизнь с 24 февраля изменилась в лучшую сторону. «Я стала себя больше уважать. Перестала бояться и искать удобное место. Я дойду здесь до конца, до которого мы все дойдем. Никто не знает, что нас ждет дальше», — заявила Татьяна Васильева.
Напомним, что Татьяна Васильева — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет.
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