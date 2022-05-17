«Я не во вкусе Олега Ефремова»: Татьяна Васильева объяснила, почему не попала во МХАТ

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским объяснила, почему в свое время не попала на работу во МХАТ.

«Я редко бываю во МХАТе. Сердце замирает, боюсь остановится, когда мимо прохожу. Меня никто не приглашал во МХАТ. Я не во вкусе Олега Ефремова. Не его артистка. Я слишком характерная. Его любимый артистки — Саввина, Вертинская, Мирошниченко. Это статусные женщины. Ну, кроме Ии Саввиной. Она такая собачка хорошая. Органичная и милая. А я совсем другая». Татьяна Васильева

По словам Татьяны Васильевой, она всегда живет на полную катушку. «И живу, и играю. У меня такая отдача, что от меня ничего не остается. Ефремов — он педагог, режиссер. Он учил с голоса, а я как-то уже была сама по себе. Меня приглашал и Гончаров в Театр Маяковского, а потом пригласил Плучек в Театр сатиры», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что Татьяна Васильева — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.