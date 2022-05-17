«Я понимаю, что они несчастливы, но мне их не жалко»: Васильева – о Хаматовой и Галкине

По словам актрисы, она не понимает, почему некоторые звезды «сорвались с места».

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским заявила о непонимании, что заставило телеведущего Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову покинуть родную страну.

«Для меня это абсолютно не понятно. Я понимаю, что они несчастливы, но мне их не жалко. Хотя мне всех жалко. Я бы поняла, если метнулись туда те, у кого здесь не сложилось. Они настолько имели здесь все. Все, о чем желает мечтать любой актер. И съемки бесконечные, и театр. Один, другой. Я смотрела эти спектакли». Татьяна Васильева

Как заметила Васильева, некоторые звезды двинулись за рубеж, чтобы спасти какие-то накопления. «Я не знаю, что должно было случиться, чтобы они сорвались с места. Ладно людей, писателей, философов, высылали из СССР. А они-то что? Они теперь должны регулярно говорить, что не любят Россию, чтобы получить гражданство и паспорт. Они должны отработать», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что Татьяна Васильева — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет.

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