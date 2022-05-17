«Создал «Рабу любви»: Кустурица объяснил, почему назвал в честь Михалкова площадь в Дрвенграде

По словам сербского режиссера, его коллега смог переложить Чехова на язык кино.

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что его коллега Никита Михалков — один из самых значительных живущих ныне мировых режиссеров.

«Не потому, что он оскароносный, а потому что он создал «Рабу любви» и множество других фильмов. Он смог переложить Чехова на язык кино. Я считаю, что творения великого человека искусства заслуживают того, чтобы его именем назвали площадь в нашем маленьком Дрвенграде». Эмир Кустурица

Как заметил Кустурица, сегодня российское общество разделено на тех, кто поддерживает режиссера Михалкова и кто рьяно против него. По его мнению, это вопрос политического выбора.

По словам Кустурицы, в Сербии также все неоднозначно. Те люди, которых финансирует американский миллиардер Джордж Сорос, выступают против режиссера. Однако он заметил, что их меньшинство, сообщают «Известия».

Напомним, что Эмир Кустурица был в свое время отмечен наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

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