Кустурица заявил, что не планировал руководить Театром Российской армии

Хотя поставить несколько спектаклей он по-прежнему не отказывается.

В феврале многие россияне с восторгом восприняли новость о том, что Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу возглавить Театр Российской армии.

Однако теперь известный сербский режиссер заявил, что его неправильно поняли.

«Из-за английского слова director возникла путаница со словом «режиссер». Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссер, который приедет туда ставить спектакли», — заявил Кустурица РИА Новости.

По словам звезды, он всего лишь согласился помочь с тремя постановками. И то только в том случае, если для этого появятся условия.

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