Режиссер Эмир Кустурица может получить гражданство России

Эмир Кустурица может получить гражданство России. Сербский режиссер принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. Также кроме должности 67-летний режиссер может получить и российское гражданство. Такую информацию передает ФАН.

больше по теме Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии В его планах перенести несколько киносюжетов на сцену.

Напомним, Кустурица является обладателем кинопремий «Золотая пальмовая ветвь», «Сезар», «Серебряный лев» и многих других. Режиссер знаменит по работам «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Время цыган».

10 ноября прошлого года гражданство России получила звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро. Также паспорт гражданина РФ получил ее сын Мерлин Атауальпа.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.