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«Последнее концерты»: Эмир Кустурица отправился в прощальный тур

Артист готовится возглавить один из российских театров.

«Последнее концерты»: Эмир Кустурица отправился в прощальный тур
Эмир Кустурица. Фото: Instagram.com/emir_kusturica_and_tnso

Сербский артист Эмир Кустурица принял участие в фестивале кинматографических дебютов. Примечательно, что знаменитость заявил о своем прощальном турне во время мероприятия.

После того, как Кустурица принял предложение Шойгу возглавить Театр Российской армии, он озвучил еще одно решение.

«Театр Российской армии — идеальная площадка, чтобы ставить выразительные спектакли на военную тему с русскими актерами, актрисами, оркестром. Для меня большая честь и радость возглавить этот театр. Было бы интересно поставить лучшие образцы советской киноклассики», – рассказывал Кустурица.

«Это мое прощальное турне. Последние концерты пройдут в конце года — когда я уже буду работать в Москве», — передает слова Эмира Кустурицы 7days.
Отметим, что выступление Эмира Кустурицы очень порадовало членов жюри фестиваля, в том числе российских телеведущую Олесю Судзиловскую и актрису Юлию Хлынину.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Эмир Кустурица может получить российское гражданство. Его артист должен взять с новой должностью.

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