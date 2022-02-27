«Последнее концерты»: Эмир Кустурица отправился в прощальный тур

Сербский артист Эмир Кустурица принял участие в фестивале кинматографических дебютов. Примечательно, что знаменитость заявил о своем прощальном турне во время мероприятия.
После того, как Кустурица принял предложение Шойгу возглавить Театр Российской армии, он озвучил еще одно решение.
«Театр Российской армии — идеальная площадка, чтобы ставить выразительные спектакли на военную тему с русскими актерами, актрисами, оркестром. Для меня большая честь и радость возглавить этот театр. Было бы интересно поставить лучшие образцы советской киноклассики», – рассказывал Кустурица.
«Это мое прощальное турне. Последние концерты пройдут в конце года — когда я уже буду работать в Москве», — передает слова Эмира Кустурицы 7days.
Напомним, ранее стало известно, что режиссер Эмир Кустурица может получить российское гражданство. Его артист должен взять с новой должностью.
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