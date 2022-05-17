«Правда, редкая компания?»: Макаревич запечатлелся с Гребенщиковым и Пугачевой в Израиле

Музыкант и лидер «Машины времени» провел время с друзьями на чужбине.

Певец Андрей Макаревич в «Телеграме» разместил снимок, на котором он запечатлен в обществе Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и своего давнего друга лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

«Правда, редкая компания? Это слово ново!» Андрей Макаревич

Напомним, что Андрей Макаревич находится в Израиле вместе со своей израильской женой журналисткой Эйнат Кляйн. Не так давно она родила сына певцу.

Борис Гребенщиков и Алла Пугачева также уже достаточно давно покинули Россию. Примадонна обосновалась в Израиле, а вот Борис Гребенщиков колесит по Европе. Он, в частности, был замечен не так давно в Англии.

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