Дети учатся онлайн: Алла Пугачева рассказала о занятости двойняшек в Израиле

Алла Пугачева прервала молчание и, наконец, расставила все точки над «i» по поводу своего возвращения в Россию из Израиля, где она живет уже третий месяц. На чужбине женщина, которая поет, поселилась с мужем и двойняшками Лизой и Гарри и рассказала, как ребята сейчас учатся.

Для многих поклонников было не совсем понятно, почему Лиза и Гарри Галкины не ходят в школу. Появлялись слухи, что Примадонна подыскивала им заведение в Кесарии. Но, как оказалось, звездные родители нашли выход для ребят и организовали им онлайн-обучение. Сама Примадонна это подтвердила. «Первого сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — поведала звезда сцены.

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