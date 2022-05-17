Кожа лица с блестками на скулах стала лощеной! Как выглядит 73-летняя Пугачева в Израиле

Примадонна дала понять, что уже 1 сентября она вернется на родину. Детям нужно идти в школу.

Шоумен Максим Галкин поделился редким снимком, на котором запечатлел Примадонну в компании именитых друзей. Алла Пугачева на одной из вечеринок оказалась за одним столиком с легендарным БГ — Борисом Гребенщиковым — и Андреем Макаревичем. Вся троица отдыхает в Израиле.

А как Примадонна выглядит на отдыхе? В Израиле певица живет уже третий месяц. За это время артистка лишь однажды на Вербное воскресенье делилась в микроблоге кадрами с семьей. На этот раз Пугачева для встречи с друзьями сделала стильную укладку с начесом на макушке, завив локоны мелкими кудряшками. Алла Борисовна отдала предпочтение легкому макияжу — она будто светилась изнутри. Скулы певица подчеркнула блестками, сделав кожу лица более лощеной.

Кстати, Андрей Макаревич живет в Израиле вместе с молодой женой Эйнат Кляйн. Музыкант упоминал, что они с маленьким ребенком — сынишкой Эйтаном — поселились в небольшой однокомнатной квартирке.

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