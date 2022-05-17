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«Каникулы-то заканчиваются»: Алла Пугачева назвала точный день своего возвращения в Россию

Примадонна российской эстрады пообещала появиться в родной стране.

«Каникулы-то заканчиваются»: Алла Пугачева назвала точный день своего возвращения в Россию
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева назвала точный день, когда она появится в России. Журналистам удалось подловить звезду вместе с мужем Максимом Галкиным, гуляющими по израильской Кесарии.

Естественно, что акулы пера не могли не спросить, когда знаменитость появится в родной стране.

«Планируете ли вы возвращаться в Россию в ближайшее время?» — спросил представитель прессы Примадонну.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся».

Алла Пугачева

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин больше двух месяцев назад покинули Россию. Они вместе со своими детьми Лизой и Гарри Галкиными обосновались в Израиле, сообщают «Известия».

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинРоссия