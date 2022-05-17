И Гребенщиков тут же: скрывшаяся за границей Пугачева встретилась с оскорбившим россиян Макаревичем

В настоящее время артисты живут в Израиле.

Многие звезды после февральских событий на Украине поспешили покинуть Россию. Это сделала и Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Супруги взяли детей и улетели в Израиль, попытавшись сделать это тайно, но были замечены в аэропорту.

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Когда именно Пугачева и Галкин вернутся, неизвестно. У главы семьи в июне намечены концерты на чужбине, сама Примадонна хранит молчание. Зато стало известно, как выглядит сейчас Алла Борисовна – молодой муж нарушил молчание и показал жену.

Примадонна не сидит взаперти на своей роскошной вилле в Кесарии. Звезда встретилась с Андреем Макаревичем, который не так давно оскорбил россиян, к ним примкнул и Борис Гребенщиков. «Три звезды, три светлых повести», — подписал кадр Галкин.

Кстати, с Макаревичем Пугачева дружит давно. Скандальный музыкант приходил поздравить артистку с 73-летием в Кесарии.

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