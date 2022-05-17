«У нас тоже настроение «горько»: Алена Водонаева назвала Ольгу Бузову «любимой врагиней»

Как отметила модель, она бы не хотела писать о них с певицей каких-то громких слов.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграм» поделилась видеозаписью, на кадрах которой она запечатлена с певицей Ольгой Бузовой. В какой-то момент звезды поцеловались на камеру. Их активно снимали журналисты.

«Я про нас с Бузовой громких слов, как Кортни писать не буду. Но у нас сегодня тоже настроение «горько». Алена Водонаева

Как заметила Алена Водонаева, если обойтись без шуток, то ее «любимая врагиня сделала классное мероприятие по случаю своего 18-летия».

Напомним, что Ольга Бузова организовала мероприятие по поводу 18-летия со дня своего первого появления на телевидении. В далеком 2004 году она появилась первый раз на проекте «Дом-2».

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