«У нас тоже настроение «горько»: Алена Водонаева назвала Ольгу Бузову «любимой врагиней»

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграм» поделилась видеозаписью, на кадрах которой она запечатлена с певицей Ольгой Бузовой. В какой-то момент звезды поцеловались на камеру. Их активно снимали журналисты.
«Я про нас с Бузовой громких слов, как Кортни писать не буду. Но у нас сегодня тоже настроение «горько».
Как заметила Алена Водонаева, если обойтись без шуток, то ее «любимая врагиня сделала классное мероприятие по случаю своего 18-летия».
Напомним, что Ольга Бузова организовала мероприятие по поводу 18-летия со дня своего первого появления на телевидении. В далеком 2004 году она появилась первый раз на проекте «Дом-2».
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