«Михалкову – 38 лет, Гузеевой – 24-25»: Водонаева показала редкие фото со съемок «Жестокого романса»

Телеведущая Алена Водонаева в «Телеграме» показала редкие фотографии со съемок картины «Жестокий романс». На снимках можно увидеть звезд советского кино: Никиту Михалкова, Ларису Гузееву, Алису Фрейндлих и некоторых других.
«Редкие фотографии со съемок фильма «Жестокий романс». На момент съемок Михалкову 38 лет, Гузеевой — 24–25».
Напомним, что картину «Жестокий романс» снял режиссер Эльдар Рязанов. Фильм снят по мотивам пьесы писателя Александра Островского «Бесприданница».
«Жестокий романс» — третья советская экранизация данного произведения. Главную роль сыграла Лариса Гузеева. Для нее данная картина стала дебютом в кино.
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