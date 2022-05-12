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«Михалкову – 38 лет, Гузеевой – 24-25»: Водонаева показала редкие фото со съемок «Жестокого романса»

В 1984 году картина произвела настоящий фурор в СССР.

«Михалкову – 38 лет, Гузеевой – 24-25»: Водонаева показала редкие фото со съемок «Жестокого романса»
Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Алена Водонаева в «Телеграме» показала редкие фотографии со съемок картины «Жестокий романс». На снимках можно увидеть звезд советского кино: Никиту Михалкова, Ларису Гузееву, Алису Фрейндлих и некоторых других.

Никита Михалков и Лариса Гузеева
Никита Михалков и Лариса Гузеева. Фото: телеграм Алены Водонаевой

«Редкие фотографии со съемок фильма «Жестокий романс». На момент съемок Михалкову 38 лет, Гузеевой — 24–25».

Алена Водонаева
Эльдар Рязанов и Никита Михалков
Эльдар Рязанов и Никита Михалков. Фото: телеграм Алены Водонаевой

Напомним, что картину «Жестокий романс» снял режиссер Эльдар Рязанов. Фильм снят по мотивам пьесы писателя Александра Островского «Бесприданница».

Алиса Фрейндлих и актеры из фильма
Алиса Фрейндлих и съемочная группа. Фото: телеграм Алены Водонаевой

«Жестокий романс» — третья советская экранизация данного произведения. Главную роль сыграла Лариса Гузеева. Для нее данная картина стала дебютом в кино.

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Алена ВодонаеваАлиса ФрендлихЛариса ГузееваНикита Михалковфильм "Жестокий романс"