«Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад»: Алена Водонаева познакомила с афишами звезд в городах

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в «Телеграм» опубликовала снимки афиш со звездами эстрады. На них можно увидеть, в частности, певицу Веру Брежневу и рэпера Моргенштерна.
На плакатах очень яркие слоганы: «Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад», «Клоун валит из России».
«Говорят, такие плакаты расклеены на стенах домов по всей стране. Видели подобные?».
Большинство подписчиков Алены Водонаевой в комментариях отметили, что не видели такие плакаты на улицах российских городов. Не исключено, что это обычные фейки.
Напомним, что Вера Брежнева находится в Европе, где занимается волонтерской деятельностью. Моргенштерн обосновался в Дубае. При этом он заявил, что хотел бы вернуться в Россию.
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