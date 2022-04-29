Самые модные головные уборы на лето 2022 года
Видео
Как приготовить 3 необычных маринада для любого мяса
Видео

«Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад»: Алена Водонаева познакомила с афишами звезд в городах

Как отметила бывшая участница «Дома-2», плакаты расклеены на стенах домов.

«Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад»: Алена Водонаева познакомила с афишами звезд в городах
Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в «Телеграм» опубликовала снимки афиш со звездами эстрады. На них можно увидеть, в частности, певицу Веру Брежневу и рэпера Моргенштерна.

Плакаты со звездами
Плакаты со звездами. Фото: «Телеграм» Алены Водонаевой

На плакатах очень яркие слоганы: «Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад», «Клоун валит из России».

«Говорят, такие плакаты расклеены на стенах домов по всей стране. Видели подобные?».

Алена Водонаева

Большинство подписчиков Алены Водонаевой в комментариях отметили, что не видели такие плакаты на улицах российских городов. Не исключено, что это обычные фейки.

Напомним, что Вера Брежнева находится в Европе, где занимается волонтерской деятельностью. Моргенштерн обосновался в Дубае. При этом он заявил, что хотел бы вернуться в Россию.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Алена ВодонаеваВера БрежневаДубайЕвропаМоргенштерн