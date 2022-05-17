«Их прогибают, они не прогибаются»: Собчак сообщила об отмене нескольких концертов «Би-2»

По словам светской львицы, группу конкретно шантажируют во всех российских городах.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» рассказала о ситуации вокруг популярной рок-группы «Би-2».

«Если коротко: их прогибают, они не прогибаются. Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет». Ксения Собчак

По словам Собчак, лидеры коллектива Лева и Шура от такого компромисса отказываются. Она заметила, что у музыкальной команды уже отменены концерты в Казани, Уфе, Пензе. В Санкт-Петербурге и Астрахани выступления пока планируются, но, как думает Собчак, музыкантам вряд ли дадут выступить.

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Ранее стало известно об отмене концерта «Би-2» в Омске. Музыканты команды вступили в конфликт с местными властями из-за декораций.

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