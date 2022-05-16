Собчак назвала модель туфель, которые станут модными в новом сезоне

Светская львица Ксения Собчак пытается следить за модой. Однако многие поклонники уверены, что у нее не всегда получается со вкусом сочетать одежду.

В соцсетях она написала, что в Россию в ближайшее время вернутся туфли с острым носом. Эта модель была популярной в нулевые годы.

«Говорят, что скоро станут самыми модными педалями сезона. Как вам?» — написала Собчак, приложив к своему посту фотографии босоножек бренда DATT, заостренный мыс которых примерно на восемь сантиметров длиннее окончания стопы.

Подписчики неоднозначно восприняли новость. В первую очередь, некоторые пользователи вспомнили, как нелепо выглядели в то время.

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