«Вы, Ксения, вечно сдаете коллег по цеху»: Бородина раскритиковала Собчак за пробелы в воспитании

Телеведущая Ксения Бородина в «Телеграм» в очередной раз подколола светскую львицу Ксению Собчак, с которой у нее крайне непростые отношения.

Она разместила несколько фотографий бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы, у которой после операции видны серьезные дефекты на лице. По словам Бородиной, надо быть мразью, чтобы на детской площадке сфотографировать человека, страдающего серьезной болезнью, и выложить его снимки в Сеть.

«Меня тут Ксения Анатольевна осудила, что я сняла Стивена Сигала, которого красиво сняла между прочим. Я-то просто сфоткала, а вы, Ксения, вечно сдаете своих коллег по цеху. Так вот сейчас не о ней, а вот о таком ужасном воспитании людей. Просто злорадство! Вам как?» Ксения Бородина

Ранее Ксения Собчак напомнила, что Ксения Бородина не любит, когда ее фотографируют исподтишка. При этом сама она порой грешит подобным. К примеру, сфотографировала тайком актера Стивена Сигала и выложила его снимок в Сеть.

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