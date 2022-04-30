Музыканты «Би-2» зарабатывали миллионы в России с паспортами других стран

Очередной скандал в мире шоу-бизнеса случился с группой «Би-2». Накануне коллектив планировал выступление в Омске, а буквально за 15 минут до его начала зрителей распустили.

Оказалось, что техники дуэта хотели завесить баннер с российским триколором и надписью «Zа президента». Как ранее объяснил гитарист группы Андрей Звонков, тот самый плакат мешал работе звукорежиссеров и осветителей. Но сотрудники сцены не позволили этого сделать, поэтому звезды развернулись и ушли.

В Сети предполагают, что Лева и Шура никак не связывают себя с Россией, где собственно и зарабатывали миллионы, только по одной причине. Все дело в том, что музыкантов — паспорта других стран. У Шуры — Австралии и Израиля, а у Левы — Израиля и, возможно, Белоруссии.

При этом известно, что семья Левы постоянно проживает в Испании, а Шуры — в Калифорнии. Об этом пишет Пятый канал.

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