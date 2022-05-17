«У нас с Наташей была помолвка в Мексике»: Рустам Солнцев рассказал о своей американской жизни

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о своей американской жизни.

«Я по утрам хожу с собаками гулять. Нахожусь в долине Коачелла, где проходит известный и знаковый фестиваль электронной музыки. Сейчас в данный момент фестиваля, конечно, нет. Коачелла находится в 150 километрах от Лос-Анджелеса. Собаки вместе со мной. Они прилетели месяц назад. Это было сложно и затратно, чтобы доставить собак из Москвы надо пять дней и пять тысяч долларов. Переноски, нервы. Все это меня чуть не убило, но когда они приехали, то я был счастлив». Рустам Солнцев

Как отметил Рустам Солнцев, он рад, что с ним рядом его любимая девушка Наташа. Она по профессии врач, гражданка США. «У нас с Наташей была помолвка в Мексике. Свадьба будет в июне-июле. Решили потом ехать в Лас-Вегас», — заявил он.

По словам Солнцева, в Америке он пытается вести активный образ жизни. «Встаю рано. Когда в Лос-Анджелесе семь утра, я уже на ногах. В Москве ведь в это время пять вечера. Я раньше много раз был в Америке и меня ничего в ней не пугает. Нормально себя чувствую. Я никогда не относился к Америке, как нас учат условные пропагандисты, у которых на Западе виллы, дети и счета. А они рассказывают нам, что американцы наши враги. Это все лицемерие. Я сам знаю, какая Америка и какие здесь люди. Если твоя собака без поводка, то все делают тебе замечание. Но относятся при этом очень доброжелательно», — заявил Солнцев.

Напомним, что Рустам Солнцев прославился благодаря проекту «Дом-2». В родной стране он, скорее всего, в ближайшее время не появится.

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