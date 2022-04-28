«Лечится от птичьего гриппа»: Солнцев сообщил об отъезде бывшей жены-пенсионерки из страны

Как отметил фрик, Екатерины Терешкович сейчас нет в России.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев сообщил в беседе с Teleprogramma.pro, что его бывшая жена-пенсионерка Екатерина Терешкович покинула Россию.

«Катя улетела в Китай лечиться от птичьего гриппа». Гоген Солнцев

Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев со скандалом развелся со своей пожилой супругой. Вскоре он взял в жены ее дочь Полину Давыдову.

Не так давно Гоген Солнцев жаловался, что не может наладить общение с детьми Давыдовой от предыдущих отношений. По его словам, ребята не хотят учиться и не стремятся к знаниям.

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