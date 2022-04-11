«Слава богу, это случилось»: Рустам Солнцев женится на гражданке Америки

Жизнь шоумена и журналиста Рустама Солнцева за последнее время очень круто изменилась.

45-летний Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro признался, что не так давно сделал предложение своей возлюбленной — гражданке США. Избранница Рустама Солнцева — врач, живет в Лос-Анджелесе и не мечтает о публичности.

«Я до всех событий, которые нас потрясли, познакомился с человеком — молодой женщиной, с которой мне стало интересно. Мы общались и развивали наше общение. Это стало больше чем симпатией. Она из Лос-Анджелеса, гражданка США. Сейчас я рядом с ней. Мы вместе», — рассказал Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.

Шоумен добавил, что их помолвка с избранницей состоялась в Канкуне. Во время романтического ужина Рустам сделал предложение и в ответ услышал «Да».

«Все было довольно празднично. Но мы не просчитывали эти действия. Все было спонтанно. Но в этом есть момент правильности для меня. Я засиделся. Я вошел в одно русло, и оно стало мне надоедать», — продолжил Рустам Солнцев в разговоре с Teleprogramma.pro.

Шоумен дал понять, что относится к происходящему бережно и осторожно, стараясь не заглядывать далеко в будущее.

«Сейчас я живу в Лос-Анджелесе с человеком, который мне очень сильно нравится. В силу возраста я не могу говорить слово «люблю», чтобы не выглядеть глупым. И слава богу, это случилось. Но вернуться могу в любой момент. Эмоции — это дело такое. Сегодня есть, завтра нет. Но в связи с серьезностью намерений я даже занимаюсь тем, что мои собаки, надеюсь, переедут ко мне», — подытожил Рустам Солнцев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.