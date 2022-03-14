«Пришлось улететь раньше»: Рустам Солнцев спешно покинул Россию, чтобы успеть в Мексику

Звезда телепроекта «Дом-2» тоже решил отдохнуть в это стрессовое время.

Шоумен Рустам Солнцев, как и многие российские звезды, тоже не стал отказываться от отпуска в нынешнее время.

Напомним, в Латвии сейчас отдыхает Эммануил Виторган, Ксения Собчак, Максим Галкин, Алла Пугачева — в Израиле, Ольга Бузова — в Дубае.

Экс-участник «Дома-2» выбрал Мексику. Он рассказал Teleprogramma.pro, что его поездка оказалась несколько сложнее намеченного.

Рустам планировал лететь стыковочным рейсом через Стамбул 13 марта, но, поняв, что намечается возможная отмена полетов, быстро перебронировал билеты и улетел в Турцию на несколько дней раньше.

«Пришлось улететь на 5 дней раньше, на том рейсе, который был. Можно было ожидать чего угодно. И я 5 дней провел в Стамбуле», — рассказал Рустам Солнцев нашему корреспонденту.

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