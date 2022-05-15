«Чего только не сделаешь»: Подольская показала, как кормит с ложечки годовалого сына

Наталья Подольская является известной певицей. Она прославилась, когда стала участницей «Фабрики звезд». И теперь артистка продолжает выпускать новые песни и снимать яркие клипы. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Порой они даже вместе выступают и посещают светские рауты. А дома их всегда ждут дети. У пары растут сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван.

Недавно супруги провели майские праздники в Турции. Подольская успевала не только только следить за наследниками, но и отдыхать. Но на днях пара вернулась домой.

Певица стала реже делится кадрами, но 14 мая она запечатлела младшего сына на кухне. Артистка решила показать, что порой накормить маленького Ваню непросто. Она не только надела карнавальную маску, но и взяла в руки игрушку, чтобы малыш обращал на нее внимание и кушал с ложечки.

«Чего только не сделаешь», — отметила звезда.

Поклонники восхитились трогательным видео. Многие осыпали комплиментами певицу и заявили, что она прекрасная мама. «Это очень трогательно», «Какая вы классная», «Малыш очаровательны», «С парнями всегда сложно! Но он у вас ангел», «Не каждая мама будет так стараться, вы молодец», «Ваня быстро растет, скоро сам кушать научится», «Ох, мама — это профессия», — стали писать подписчики.

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