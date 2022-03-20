«Возвращаться в Россию не планирую»: Татьяна Лазарева перебралась в Испанию

Татьяна Лазарева отправилась в феврале в Киев по делам, в итоге осталась там надолго из-за начавшейся спецоперации. Артистка выходила на связь с поклонниками в личном блоге, уверяя их, что с ней все в порядке.

При этом дети звезды – две дочки и сын – уговаривали ее как можно скорее выбираться из страны. Татьяна долго заверяла, что чувствует себя в безопасности, кроме того, не знала, как выбраться из гостиницы, поскольку в городе не ходят такси.

Но, видимо, как-то выбралась. Сейчас стало известно, что Татьяна Лазарева перебралась в Испанию. В личном блоге она рассказала, что живет в Европе уже несколько дней, собиралась мыслями.

«Собралась. Осматриваюсь. Думаю, что дальше. Возвращаться в Россию не планирую», — заявила знаменитость.

Ранее стало известно, что Рената Литвинова в настоящий момент находится в Бельгии, где у нее живет дочь Ульяна.

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