«Могу себе позволить!»: потерявшая берега Лазарева похвасталась своим богатством в Испании

Сидя в своем уютном домике за границей, юмористка не перестает поливать грязью соотечественников.

Высказывания Татьяны Лазаревой, которая улетела в трудный час в Испанию, не перестают удивлять публику. Юмористка, напомним, обосновалась в Европе, где у нее есть недвижимость и заявила, что возвращаться в Россию не намерена.

Оказавшись далеко от соотечественников, звезда решила заняться их оскорблениями, пройдясь по матерям, которые неправильно воспитывают своих детей, используя маты и ругань, кроме того, обвинила в алкоголизме.

«Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!» — не стала церемониться Лазарева.

Многие фолловеры Татьяны Лазаревой заметили, что, сидя в Испании в теплом уютном местечке, ей легко строить из себя бойца невидимого фронта.

«Могу себе позволить!» — сказала Лазарева.

По словам артистки, она успела скопить немало средств, чтобы пока вообще не работать и жить припеваючи в Европе.

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