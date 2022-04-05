«Никому не нужные дети», «матерящиеся матери»: что сказала Лазарева про россиян, уехав из страны навсегда

Татьяна Лазарева заявила, что не собирается возвращаться в РФ.

Татьяна Лазарева после длительного пребывания в Киеве, куда она прилетела по делам, ошарашила своих поклонников новостью.

Теперь она перебралась в Испанию, мало того, заявила, что в Россию вообще возвращаться не собирается. При этом дочь Соня артистки намерена оставаться в своей стране.

На этом «удивительное поведение» Татьяны Лазаревой не закончилось. Уже будучи в Европе, она вдруг решила облить грязью российскую провинцию и ее жителей.

Знаменитость рассказала в социальных сетях, что много ездила по селам и «в ярости от нищеты». А вот такими эпитетами Лазарева наградила простых российских селян: «матерящиеся матери», никому не нужные дети».

Особенно смачно бывшая телеведущая прошлась по зрителям ТВ, которые столько лет давали ей заработок. «Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!» — сказала как отрезала лауреат телевизионной премии «ТЭФИ».

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