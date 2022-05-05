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«Мой друг Бандера»: Римас Туминас согласился поставить спектакль на Украине

Экс-худрук Театр им.Вахтангова Римас Туминас поговорил с «министром культуры» Незалежной.

«Мой друг Бандера»: Римас Туминас согласился поставить спектакль на Украине
Римас Туминас. Фото: Global Look Press

Блогеры Вован и Лексус, в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, разыграли экс-худрука Театра им.Е.Вахтангова, литовского режиссера Римаса Туминаса. Как это было, они продемонстрировали в своем шоу на YouTube.

Представившись министром культуры Украины, Вован и Лексус пообщались с режиссером. Они предложили ему поработать в Киевский еврейский театр. «Спектакль называется «Мой друг Бандера». Я бы вас хотел туда пригласить», — произнес «министр».

«Да, хорошо», — заулыбался, согласившись, Туминас. Он одобрил инициативу примирить еврейский и украинский народы.

Напомним, Римас Туминас стал худруком Театр им.Е.Вахтангова в 2007 году. Свои полномочия он сложил в феврале 2022 года.

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