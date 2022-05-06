Итог – уволен: после скандала с пранкерами Римас Туминас покидает Театр имени Вахтангова

6 мая Римас Туминас прекратил свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры на официальной странице во «ВКонтакте». В настоящий момент труппа работает под руководством директора Кирилла Крока.

«Театр Вахтангова продолжит свою деятельность в обычном режиме. Все творческие и художественные проекты, запланированные на 101-й сезон (2021/2022), будут выполнены. В ближайшие дни главный режиссер театра Юрий Бутусов приступит к репетициям нового спектакля», — сообщили представители Театра Вахтангова.

Напомним, ранее известные пранкеры Вован и Лексус, которые прославились своими провокационными звонками многим знаменитостям, вывели на чистую воду режиссера Римаса Туминаса. Думая, что он разговаривает с министром Украины, худрук принял приглашение поставить на сцене Еврейского Киевского театра спектакль «Мой друг Бандера». Кроме того, он позволил себе русофобские высказывания.

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