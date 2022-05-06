«Сохраним отношения»: согласившийся поставить пьесу про Бандеру Римас Туминас остается худруком театра Вахтангова

Как оказалось, свои полномочия литовский режиссер в России не сложил.

В минувшие дни известные пранкеры Вован и Лексус, прославившиеся своими провокационными звонками многим знаменитостям, вывели на чистую воду режиссера Римаса Туминаса.

Деятель думал, что разговаривает с министром Украины, и принял его приглашение поставить на сцене Еврейского Киевского театра спектакль «Мой друг Бандера». Кроме того, он позволил себе русофобские высказывания.

Примечательно, что Римас Туминас по-прежнему числится худруком российского театра – с 2007 года он возглавляет Театр им.Вахтангова. И эти полномочия он не снимал, вопреки появившейся информации. Об этом заявил его представитель.

«Туминас по-прежнему является худруком театра им.Вахтангова», — цитирует директора Туминаса, Кирилла Крока, «Комсомольская правда». – «Театр с Римасом не ссорился. Никакого конфликта нет и быть не может. Ни у труппы с Туминасом, ни у Туминаса с труппой. Надеюсь, мы сохраним человеческие и творческие отношения. Несмотря ни на что. Что же касается его заявлений, я не в праве их комментировать».

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